بن فرحان يجري محادثات مع نظيره الإيراني في طهران

بن فرحان يجري محادثات مع نظيره الإيراني في طهران

يجري وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان في طهران محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان حول قضايا ذات إهتمام مشترك.



وتأتي زيارة بن فرحان إلى إيران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني.



ومن المقرر بحسب وسائل إعلام إيرانية أن يعاد فتح السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران خلال الزيارة هذه التي تعد الأولى لوزير خارجية سعودي عقب إتفاق إستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في بكين, بعد قطيعة دامت أكثر من 7 أعوام.