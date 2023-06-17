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بايدن: لن يكون الطريق "سهلا" أمام أوكرانيا للانضمام الى حلف شمال الأطلسي

بايدن: لن يكون الطريق "سهلا" أمام أوكرانيا للانضمام الى حلف شمال الأطلسي



اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن السبت أن الولايات المتحدة لن تتخذ تدابير خاصة لتسهيل انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي.



وقال بايدن لصحافيين قرب واشنطن "ينبغي أن تنطبق عليهم المعايير نفسها. هذا يعني أننا لن نسهل أمر" انضمام البلد الذي يواجه هجوما عسكريا روسيا.