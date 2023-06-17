بوتين "مستعد" للحوار ويشيد بـ"مقاربة متوازنة" لإفريقيا في شأن النزاع الأوكراني

بوتين "مستعد" للحوار ويشيد بـ"مقاربة متوازنة" لإفريقيا في شأن النزاع الأوكراني

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت "استعداده لحوار بناء مع الراغبين في السلام"، وذلك خلال لقائه الوسطاء الأفارقة في شأن أوكرانيا، مشيدا ب"مقاربتهم المتوازنة" حيال هذه الأزمة.



وقال بوتين في مستهل هذا الاجتماع في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا "نشيد بمقاربة متوازنة لأصدقائنا الأفارقة حيال الأزمة الأوكرانية"، مضيفا "نحن منفتحون على حوار بناء مع الراغبين في سلام يستند الى مبادئ العدالة مع أخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار".



