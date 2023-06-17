إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من مطار صنعاء إلى السعودية منذ 2016

إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من مطار صنعاء إلى السعودية منذ 2016



أقلعت مساء السبت أول رحلة تجارية مباشرة بين صنعاء والسعودية، منذ إغلاق مطار العاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين عام 2016، وفق ما أفاد مصدر ملاحي في المطار وكالة فرانس برس.



وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليمنية تقل 277 حاجًا يمنيًا إلى مطار مدينة جدّة الدولي في السعودية وقد أقلعت قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ). وهذه أول رحلة تجارية بين صنعاء والمملكة منذ آب/أغسطس 2016 حين فرض التحالف العسكري بقيادة الرياض الداعم للحكومة اليمنية، قيودًا على حركة الملاحة في المطار.

