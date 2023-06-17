الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية السعودي خلال زيارته إلى طهران (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، اليوم، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة الإيرانية طهران.



وفي بداية الاستقبال، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الإيراني، وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله الرئيس تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتمنياته لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من الازدهار والرفاه.



وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.



حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال زيارته إلى طهران pic.twitter.com/yadRYwi017