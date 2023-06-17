أوكرانيا تعلن ارتفاع حصيلة الفيضانات إلى 16 قتيلا و31 مفقودا

أعلنت السلطات الأوكرانية السبت مقتل 16 شخصا وفقدان 31 آخرين جراء الفيضانات المدمرة التي نجمت عن تدمير سد كاخوفكا الذي تسيطر عليه روسيا.





وقالت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية "قضى 16 شخصا: 14 في منطقة خيرسون واثنان في منطقة ميكولايف. ولا يزال 31 شخصا في عداد المفقودين"، فيما أعلنت روسيا مقتل 29 شخصا في المناطق التي تسيطر عليها.