اتفاق وقف إطلاق نار جديد في السودان لمدة 72 ساعة اعتبارًا من الأحد

توصل طرفا النزاع في السودان إلى وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتبارًا من صباح الأحد، وفق ما أعلنت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك السبت.





وجاء في البيان أن الرياض وواشنطن تعلنان عن "اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة اعتبارًا من تاريخ 18 - 21 حزيران الساعة 6 صباحاً بتوقيت الخرطوم" (04,00 ت غ).