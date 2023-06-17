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ثلاثة قتلى بينهم عسكريان في تحطم طائرة خفيفة في جنوب فرنسا
أخبار دولية
2023-06-17 | 16:28
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ثلاثة قتلى بينهم عسكريان في تحطم طائرة خفيفة في جنوب فرنسا
قضى ثلاثة أشخاص بينهم عسكريان السبت اثر تحطم طائرتهم الخفيفة في منطقة جبلية بجنوب فرنسا، بحسب ما أعلن الجيش والنيابة الإقليمية.
وأفاد النائب العام الإقليمي باتريس كامبيرو وكالة فرانس برس بأنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب تحطم الطائرة قرب قرية غونفارون في مقاطعة فار بجنوب فرنسا.
أخبار دولية
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