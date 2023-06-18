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العثور على 129 مهاجرًا في شاحنة في المكسيك
أخبار دولية
2023-06-18 | 03:25
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العثور على 129 مهاجرًا في شاحنة في المكسيك
العثور على 129 مهاجرًا في شاحنة في المكسيك
أعلنت السلطات المكسيكية العثور على 129 مهاجرًا من جنسيات مختلفة مكدسين في مؤخر شاحنة بضائع في ولاية فيراكروس في شرق البلاد.
وقال المعهد الوطني للهجرة في بيان إنه تم تحديد موقع المهاجرين الذين يتحدرون من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور والهند ليل الجمعة السبت.
وبحسب المعهد، فإن 51 منهم جاؤوا من غواتيمالا وأعيدوا إلى بلادهم.
ونقل 19 قاصرًا من دون مرافقة من ذويهم أصلهم من غواتيمالا وهندوراس إلى مركز إيواء خاص بينما نقل الآخرون إلى مركز للمهاجرين.
أخبار دولية
شاحنة
المكسيك
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