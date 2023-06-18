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رئيسي يوجّه دعوةً للملك السعودي لزيارة إيران: المشاكل الإقليمية يمكن حلها من خلال التعاون والحوار
أخبار دولية
2023-06-18 | 06:00
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رئيسي يوجّه دعوةً للملك السعودي لزيارة إيران: المشاكل الإقليمية يمكن حلها من خلال التعاون والحوار
رئيسي يوجّه دعوةً ئيسي للملك السعودي لزيارة إيران: المشاكل الإقليمية يمكن حلها من خلال التعاون والحوار
في اول تعليق له بعد زيارة الوفد السعودي لطهران، أعلن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن بالنسبة لبلاده "ليس هناك أي عائق أمام تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وشدّد رئيسي على أن المشاكل والاضطرابات الإقليمية يمكن حلها من خلال التعاون والحوار من دون تدخل أجنبي.
ووجه رئيسي دعوة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى زيارة إيران قريبا.
أخبار دولية
رئيسي
إيران
التعاون
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