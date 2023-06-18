الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"إنتل" الأميركية ستستثمر 25 مليار دولار في إسرائيل
أخبار دولية
2023-06-18 | 07:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"إنتل" الأميركية ستستثمر 25 مليار دولار في إسرائيل
مسؤولون إسرائيليون: "إنتل" الأميركية ستستثمر 25 مليار دولار في إسرائيل
أعلن مسؤولون إسرائيليون الأحد عزم شركة إنتل الأميركية المتخصصة بالرقائق الإلكترونية استثمار 25 مليار دولار في مصنع جديد في إسرائيل في خطوة وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنها أكبر استثمار أجنبي منفرد في الدولة العبرية.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن "الاتفاق من حيث المبدأ" يرتكز على قيام شركة أشباه الموصلات ببناء مصنع في مدينة كريات غات (جنوب) سيفتح أبوابه مع حلول العام 2027 بحيث يتم تشغيله حتى العام 2035.
وبحسب بيان للوزارة فإنه وكجزء من الصفقة سترتفع ضرائب إنتل في إسرائيل من 5 في المئة إلى 7,5 في المئة.
واعتبر رئيس الوزراء أن بناء مصنع الرقائق الإلكترونية الجديد سيمثل "أكبر استثمار في إسرائيل".
وقال قبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "هذا عرض عظيم للثقة بالاقتصاد الإسرائيلي ويظهر قوة الاقتصاد الحر الذي بنيناه هنا والاقتصاد التكنولوجي الذي يتطور".
وقالت وزارة المالية إن الشركة الأميركية تعمل في إسرائيل منذ سبعينات القرن الماضي مع مراكز تطوير وموقع إنتاج يعمل فيه نحو 12 ألف شخص من إجمالي القوى العاملة عالميا في الشركة والتي تبلغ 130 ألف موظف.
وأكدت الوزارة أن الجانبين سيباشران وضع اللمسات الأخيرة قريبا على الصفقة في عملية ستستغرق عدة أسابيع.
ولم يدل متحدث باسم شركة إنتل بتعليق فوري.
وكانت إنتل استحوذت في العام 2017 على شركة "موبيل آي" الخاصة بتكنولوجيا أنظمة القيادة الآلية في المركبات ومقرها إسرائيل.
وبلغت قيمة الصفقة حينها أكثر من 15 مليار دولار.
أخبار دولية
مسؤولون إسرائيليون
انتل
اسرائيل
التالي
زيلينسكي: شكرا لكل أب أوكراني ولكل عائلة أوكرانية على جنودكم الأشداء
رئيسي يوجّه دعوةً للملك السعودي لزيارة إيران: المشاكل الإقليمية يمكن حلها من خلال التعاون والحوار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-15
مقتل ناشط فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي خلال عملية هدم منزل في نابلس
أخبار دولية
2023-06-15
مقتل ناشط فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي خلال عملية هدم منزل في نابلس
0
أخبار دولية
2023-06-14
الجيش الاسرائيلي: كان ممكناً منع وقوع الحادث الحدودي مع مصر
أخبار دولية
2023-06-14
الجيش الاسرائيلي: كان ممكناً منع وقوع الحادث الحدودي مع مصر
0
آخر الأخبار
2023-06-11
الجيش الاسرائيلي القى قنابل مسيلة للدموع على عدد من اللبنانيين الواقفين بمحاذاة الأراضي المحتلة في تلال كفرشوبا بسبب اقترابهم من إحدى دبابات الميركافا المنتشرة في المنطقة
آخر الأخبار
2023-06-11
الجيش الاسرائيلي القى قنابل مسيلة للدموع على عدد من اللبنانيين الواقفين بمحاذاة الأراضي المحتلة في تلال كفرشوبا بسبب اقترابهم من إحدى دبابات الميركافا المنتشرة في المنطقة
0
أمن وقضاء
2023-06-09
اسرائيل تطلق القنابل الدخانية في اتجاه أهالي كفرشوبا...والجيش اللبناني ينفذ انتشارًا في المنطقة
أمن وقضاء
2023-06-09
اسرائيل تطلق القنابل الدخانية في اتجاه أهالي كفرشوبا...والجيش اللبناني ينفذ انتشارًا في المنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:59
وزير الخارجية الصيني: ملف تايوان يمثل "التهديد الأبرز" للعلاقات مع واشنطن
أخبار دولية
11:59
وزير الخارجية الصيني: ملف تايوان يمثل "التهديد الأبرز" للعلاقات مع واشنطن
0
أخبار دولية
11:18
وزير خارجية الصين سيزور واشنطن بعد محادثات "بناءة" مع بلينكن
أخبار دولية
11:18
وزير خارجية الصين سيزور واشنطن بعد محادثات "بناءة" مع بلينكن
0
أخبار دولية
07:28
باكستان تعتقل 10 أشخاص بشبهة الإتجار بالبشر بعد غرق مركب المهاجرين قبالة اليونان
أخبار دولية
07:28
باكستان تعتقل 10 أشخاص بشبهة الإتجار بالبشر بعد غرق مركب المهاجرين قبالة اليونان
0
أخبار دولية
07:17
زيلينسكي: شكرا لكل أب أوكراني ولكل عائلة أوكرانية على جنودكم الأشداء
أخبار دولية
07:17
زيلينسكي: شكرا لكل أب أوكراني ولكل عائلة أوكرانية على جنودكم الأشداء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر كاذب
10:28
السويد لم تعترف بممارسة الجنس كرياضة وطنيّة ولا بطولة لها
خبر كاذب
10:28
السويد لم تعترف بممارسة الجنس كرياضة وطنيّة ولا بطولة لها
0
فنّ
12:08
وائل كفوري يُبدِع من جديد... ونجاح مبهر لـ"حالف عالحب"! (فيديو)
فنّ
12:08
وائل كفوري يُبدِع من جديد... ونجاح مبهر لـ"حالف عالحب"! (فيديو)
0
رياضة
07:07
أبو زيد رعى رالي جزين بنسخته الـ11: لبنان سيقوم من محنته
رياضة
07:07
أبو زيد رعى رالي جزين بنسخته الـ11: لبنان سيقوم من محنته
0
خبر عاجل
2023-06-14
الخير للـLBCI: ما حصل في الجلسة اليوم يؤكد على صوابية قرارنا وما يعنينا الآن هو الذهاب لخيار تبني مرشح في الجلسة المقبلة والكتلة أكدت على أن موقفها واحد وموقف السعودية كان واضحًا بعدم التدخل بالشأن اللبناني ونحن لسنا بانتظار أحد
خبر عاجل
2023-06-14
الخير للـLBCI: ما حصل في الجلسة اليوم يؤكد على صوابية قرارنا وما يعنينا الآن هو الذهاب لخيار تبني مرشح في الجلسة المقبلة والكتلة أكدت على أن موقفها واحد وموقف السعودية كان واضحًا بعدم التدخل بالشأن اللبناني ونحن لسنا بانتظار أحد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً يدخل المعسكر الأخير قبل مشاركته في بطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
07:55
منتخب لبنان لكرة السلة تحت الـ19 عاماً يدخل المعسكر الأخير قبل مشاركته في بطولة العالم
0
أخبار لبنان
05:28
الشيخ قاووق: من يرفض الحوار يتحمل مسؤولية إطالة أمد الفراغ الرئاسي
أخبار لبنان
05:28
الشيخ قاووق: من يرفض الحوار يتحمل مسؤولية إطالة أمد الفراغ الرئاسي
0
أخبار لبنان
04:57
الراعي: كيف نستطيع أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة الأربعاء الماضي؟
أخبار لبنان
04:57
الراعي: كيف نستطيع أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة الأربعاء الماضي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإمارات تعزز الشراكة مع روسيا رغم العقوبات الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الإمارات تعزز الشراكة مع روسيا رغم العقوبات الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
السعودية واكسبو ٢٠٣٠... حلم قد يتحقق قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
السعودية واكسبو ٢٠٣٠... حلم قد يتحقق قريبا؟
0
رياضة
13:34
انطلاق العد العكسي لبطولة آسيا لفِرقِ النُخبة في كرة السلة عند السيدات
رياضة
13:34
انطلاق العد العكسي لبطولة آسيا لفِرقِ النُخبة في كرة السلة عند السيدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين السعودية وايران مزيد من التقارب تعزيزا للمصالحة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بين السعودية وايران مزيد من التقارب تعزيزا للمصالحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موافقة وزير الطاقة على ممر خشبي تتحول الى مطعم وانشاءات ضخمة في مجرى نهر الكلب…
2
أخبار لبنان
10:03
باسيل في قطر ... من سيلتقي؟
أخبار لبنان
10:03
باسيل في قطر ... من سيلتقي؟
3
صحف اليوم
00:40
الحراك الديبلوماسي لم يتوقف: إسمان جديدان لرئاسة الجمهورية والحكومة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:40
الحراك الديبلوماسي لم يتوقف: إسمان جديدان لرئاسة الجمهورية والحكومة (الأنباء الكويتية)
4
منوعات
05:26
توفيت للمرة الثانية في أسبوع واحد!
منوعات
05:26
توفيت للمرة الثانية في أسبوع واحد!
5
آخر الأخبار
17:30
لودريان وجّه دعوات على غداء في السفارة الفرنسية في بيروت الجمعة المقبل في ٢٣ حزيران لعدد من النواب
آخر الأخبار
17:30
لودريان وجّه دعوات على غداء في السفارة الفرنسية في بيروت الجمعة المقبل في ٢٣ حزيران لعدد من النواب
6
منوعات
05:52
بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
منوعات
05:52
بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
7
أخبار لبنان
09:24
أ.ف.ب.: المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان يصل إلى بيروت الأربعاء
أخبار لبنان
09:24
أ.ف.ب.: المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان يصل إلى بيروت الأربعاء
8
صحف اليوم
00:36
حليمة القعقور لـ "الأنباء الكويتية": لم يعد هناك ما يسمى بـ "تكتل التغيير"
صحف اليوم
00:36
حليمة القعقور لـ "الأنباء الكويتية": لم يعد هناك ما يسمى بـ "تكتل التغيير"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More