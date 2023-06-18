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زيلينسكي: شكرا لكل أب أوكراني ولكل عائلة أوكرانية على جنودكم الأشداء

أخبار دولية
2023-06-18 | 07:17
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زيلينسكي: شكرا لكل أب أوكراني ولكل عائلة أوكرانية على جنودكم الأشداء
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زيلينسكي: شكرا لكل أب أوكراني ولكل عائلة أوكرانية على جنودكم الأشداء

زيلينسكي يشيد بالجنود "الشجعان" في يوم عيد الأب

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد الشكر إلى الجنود "الشجعان والأشداء" الذين يحاربون لصد الهجوم الروسي، متمنيا لهم بمناسبة عيد الأب العودة من الجبهة إلى عائلاتهم.
     
وكتب زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي "شكرا لكل أب أوكراني، لكل عائلة أوكرانية، على جنودكم الأشداء والشجعان الذين دافعوا عن استقلال أوكرانيا ويقاتلون من أجل أن تحيا أوكرانيا".

ونشر فيديو أعدته منصة "يونايتد 24" التي أنشأها لجمع الهبات، يعرض جنودا أوكرانيين عائدين إلى بيوتهم ويحملون أطفالا.
     
وأضاف زيلينسكي "آمل أن يحظى آباؤكم بحياة مديدة مليئة بالصحة، ولكل والد على خط الجبهة أن يتمكن ذات يوم من العودة إلى بيته".
     
ويقدر عدد القتلى والجرحى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر شباط 2022 بحوالى 150 ألفا من الجانبين.

أخبار دولية

زيلنسكي

عيد الاب

شهداء

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