وزير خارجية الصين سيزور واشنطن بعد محادثات "بناءة" مع بلينكن

وافق وزير الخارجية الصيني تشين غانغ على القيام بزيارة إلى واشنطن بعد إجرائه محادثات "بناءة" مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في بكين، بحسب وزارة الخارجية الاميركية.



وأكد المتحدث باسم الوزارة مات ميلر أن بلينكن وجه دعوة إلى نظيره تشين غانغ و"اتفقا على تحديد موعد الزيارة في وقت مناسب للطرفين".