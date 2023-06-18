الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية الصيني: ملف تايوان يمثل "التهديد الأبرز" للعلاقات مع واشنطن

أخبار دولية
2023-06-18 | 11:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية الصيني: ملف تايوان يمثل &quot;التهديد الأبرز&quot; للعلاقات مع واشنطن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الخارجية الصيني: ملف تايوان يمثل "التهديد الأبرز" للعلاقات مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الصيني أن ملف تايوان يمثّل "التهديد الأبرز" للعلاقات مع الولايات المتحدة، بحسب وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد محادثات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في بكين. 
 
ورأى تشين غانغ، أثناء لقاء وزير الخارجية الأميركي، أن قضية تايوان هي جوهر المصالح الجوهرية للصين، وهي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأميركية والتهديد الأبرز لها، وفق ما نقل عنه تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي.

أخبار دولية

وزير الخارجية الصيني

تايوان

واشنطن

بلينكن

LBCI التالي
واشنطن تهدد بالانسحاب من التفاهم مع طهران (الجريدة)
ثلاثة قتلى بينهم عسكريان في تحطم طائرة خفيفة في جنوب فرنسا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:18

وزير خارجية الصين سيزور واشنطن بعد محادثات "بناءة" مع بلينكن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-07

هل كانت الدقائق الـ100 كافية ليجتاز بلينكن مئات الاميال بهدف حلحلة الخلافات بين واشنطن والمملكة؟

LBCI
أخبار دولية
2023-06-05

بلينكن: واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-05

بلينكن: واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هل تسجل زيارة بلينكن الى بكين خرقاً إيجابياً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

باريس تستضيف قمة عالمية لمحاربة التغير المناخي...فهل سيستفيد لبنان؟

LBCI
أخبار دولية
11:18

وزير خارجية الصين سيزور واشنطن بعد محادثات "بناءة" مع بلينكن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:57

الراعي: كيف نستطيع أن نقبل بمهزلة ما جرى في جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة الأربعاء الماضي؟

LBCI
منوعات
2023-06-15

بعد أن طعن بالغَين وأربعة أطفال... ما هو مصير اللاجئ السوري منفّذ العملية في فرنسا؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-14

جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 128 نائباً صوتوا ولا رئيس... وورقة ضائعة!

LBCI
أخبار لبنان
06:47

عودة: كيف سيبنى وطن لا يستطيع النواب إحترام الدستور وإنتخاب رئيس بجدية وديمقراطية؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حجر البازالت الاسود دخل إلى حياة سكان الكواشرة العكارية اليومية... وصناعة الاجران مثال على ذلك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مشروع الطاقة الشمسية في المدارس...كيف يُترجم ماديا على الاهل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هل تسجل زيارة بلينكن الى بكين خرقاً إيجابياً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بلال وعباس... بطلان في البادمنتون ومصدر إلهام لغيرهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مدينة الشلال تحولت الى خلية نحل وفرح مع رالي جزين 2023 الحادي عشر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

باريس تستضيف قمة عالمية لمحاربة التغير المناخي...فهل سيستفيد لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لودريان الأربعاء في بيروت... والحوار هل هو البديل عن الانتخاب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

مصير الجلسة التشريعية... غير مؤكد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:03

باسيل في قطر ... من سيلتقي؟

LBCI
منوعات
05:52

بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!

LBCI
صحف اليوم
00:40

الحراك الديبلوماسي لم يتوقف: إسمان جديدان لرئاسة الجمهورية والحكومة (الأنباء الكويتية)

LBCI
منوعات
05:26

توفيت للمرة الثانية في أسبوع واحد!

LBCI
آخر الأخبار
17:30

لودريان وجّه دعوات على غداء في السفارة الفرنسية في بيروت الجمعة المقبل في ٢٣ حزيران لعدد من النواب

LBCI
أخبار لبنان
09:24

أ.ف.ب.: المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان يصل إلى بيروت الأربعاء

LBCI
صحة وتغذية
03:36

مشهد مرعب... كيف ​يمكن أن يؤثر العمل من المنزل على أجسادنا؟! (صورة)

LBCI
صحف اليوم
00:36

حليمة القعقور لـ "الأنباء الكويتية": لم يعد هناك ما يسمى بـ "تكتل التغيير"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More