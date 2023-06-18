وزير الخارجية الصيني: ملف تايوان يمثل "التهديد الأبرز" للعلاقات مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الصيني أن ملف تايوان يمثّل "التهديد الأبرز" للعلاقات مع الولايات المتحدة، بحسب وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد محادثات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في بكين.



ورأى تشين غانغ، أثناء لقاء وزير الخارجية الأميركي، أن قضية تايوان هي جوهر المصالح الجوهرية للصين، وهي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأميركية والتهديد الأبرز لها، وفق ما نقل عنه تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي.