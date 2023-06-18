قتيلة في الـ17 من عمرها وجرحى جراء تدافع خلال حفل موسيقي في بوليفيا

قتيلة في الـ17 من عمرها وجرحى جراء تدافع خلال حفل موسيقي في بوليفيا

لاقت فتاة تبلغ السابعة عشرة حتفها وأصيب سبعة أشخاص جراء تدافع خلال حفل موسيقي في جنوب شرق بوليفيا حسبما أفاد مصدر طبي الأحد.



حصل التدافع مساء السبت خلال حفل موسيقي داخل قاعة كامبو فريال دي لاخاستامبو في مدينة سوكري. ويمكن أن يستوعب هذا المكان ما يصل إلى عشرين ألف شخص.



وقالت ماريا إيلينا ليسكانو مديرة مستشفى سان بيدرو كلافير في حديث للتلفزيون إن "الفتاة البالغة السابعة عشرة وصلت للأسف متوفاة" إلى المستشفى. وأضافت أن التقارير الأولية للأطباء الذين فحصوها أظهرت "إصابتها بكدمات عدة على جسدها". وعولج أيضا سبعة أشخاص جميعهم إناث.



ووفقا للصحافة المحلية بيعت تذاكر الحفل مسبقا لكن مجموعات من الأشخاص حاولت الدخول بالقوة فيما كان آخرون يحاولون الخروج وهو ما سبب ارتباكا.



وتظهر صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يحاولون مغادرة المكان عبر تجاوز العوائق المعدنية.



وردا على سؤال وكالة فرانس برس لم تقدم وزارة الداخلية رواية رسمية للوقائع.

