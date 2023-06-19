الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوركينا فاسو: طلب مالي سحب البعثة الأممية "قرار شجاع"
أخبار دولية
2023-06-19 | 00:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بوركينا فاسو: طلب مالي سحب البعثة الأممية "قرار شجاع"
بوركينا فاسو: طلب مالي سحب البعثة الأممية "قرار شجاع"
رحبت بوركينا فاسو الأحد بطلب سحب بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) الذي قدمته باماكو الجمعة، معتبرة ذلك "قرارا شجاعا" و"متوافقا مع رؤية" السلطات المالية في مكافحة العنف الجهادي الذي يؤثر في هاتين الدولتين المتجاورتين.
وقال المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو في بيان إن "حكومة بوركينا فاسو أخذت علما بطلب "الانسحاب بلا تأخير" لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وترحّب بهذا القرار الشجاع الذي اتخذته السلطات الانتقالية المالية".
وأضاف "حكومة بوركينا فاسو تهنئ مالي على هذا الاختيار الذي يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المالية في مكافحة الإرهاب واستعادة السلام والأمن في منطقة الساحل".
وتابع أن بوركينا فاسو "تشجع حكومة مالي الشقيقة وشعبها على تأكيد سيادة دولة مالي والتعبير عن إرادة الماليين في أن يكونوا وحدهم أسياد مصيرهم"، داعيا المجتمع الدولي الى "الاحترام الصارم لخيارات مالي".
كذلك، طلبت بوركينا فاسو من الأمين العام للأمم المتحدة الأحد "اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب القوات البوركينية المشاركة في مالي في إطار مينوسما".
وأعادت حكومة بوركينا فاسو "تأكيد تضامنها مع الحكومة المالية وجميع شعوب منطقة الساحل في الحرب ضد الإرهاب".
وكان وزير الخارجية المالي طلب الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي "انسحابا بلا تأخير" لبعثة الأمم المتحدة في بلاده، فيما اعتبر رئيس البعثة أن عملها من دون موافقة الحكومة يصبح "شبه مستحيل".
وقال عبد االله ديوب أمام أعضاء المجلس الذي سيتخذ قرارا في 29 حزيران في شأن تمديد تفويض البعثة الأممية الذي ينتهي في 30 حزيران، إن "الواقعية تقتضي الاستنتاج بإخفاق مينوسما التي لا يستجيب تفويضها للتحدي الأمني".
وسبق لدول عدة، بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، أن شددت على أهمية بعثة مينوسما.
آخر الأخبار
أخبار دولية
بوركينا فاسو
مالي
البعثة الأممية
التالي
الأمم المتحدة: روسيا تعرقل إيصال المساعدات لضحايا تفجير سد كاخوفكا
رئيس الوزراء الصيني يزور ألمانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
03:02
علق داخل زلاجة مائية... "تيك توكر" ماليزي يعيش لحظات من الرعب! (فيديو)
منوعات
03:02
علق داخل زلاجة مائية... "تيك توكر" ماليزي يعيش لحظات من الرعب! (فيديو)
0
آخر الأخبار
02:23
معلومات للـLBCI: النيابة العامة المالية بدأت بإجراءاتها في قضية ملف إنشاءات مجرى نهر الكلب
آخر الأخبار
02:23
معلومات للـLBCI: النيابة العامة المالية بدأت بإجراءاتها في قضية ملف إنشاءات مجرى نهر الكلب
0
صحف اليوم
23:32
تحويلات المغتربين تكرس استقراراً مالياً واجتماعياً في لبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
23:32
تحويلات المغتربين تكرس استقراراً مالياً واجتماعياً في لبنان (الشرق الأوسط)
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-17
رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-17
رواتب القطاع متوفرة في المالية وتنتظر مزاج النواب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:50
بلينكن يلتقي في بكين الرئيس الصيني
أخبار دولية
04:50
بلينكن يلتقي في بكين الرئيس الصيني
0
أخبار دولية
03:55
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ
أخبار دولية
03:55
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ
0
أخبار دولية
03:28
اشتباكات عنيفة في جنين... وإطلاق صواريخ من مروحية إسرائيلية
أخبار دولية
03:28
اشتباكات عنيفة في جنين... وإطلاق صواريخ من مروحية إسرائيلية
0
أخبار دولية
02:34
أوكرانيا تعلن استعادة قرية جديدة في الجبهة الجنوبية
أخبار دولية
02:34
أوكرانيا تعلن استعادة قرية جديدة في الجبهة الجنوبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:37
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟
خبر عاجل
04:37
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟
0
أمن وقضاء
16:24
القاضي رمضان أوقف أعمال الردم عند شاطئ الناقورة للتأكد من قانونيتها
أمن وقضاء
16:24
القاضي رمضان أوقف أعمال الردم عند شاطئ الناقورة للتأكد من قانونيتها
0
أخبار لبنان
01:17
جعجع: أزعور ليس مرشحنا المفضل كقوات لبنانية لكنه جاء نتيجة اتفاق ونحن نتمسك به
أخبار لبنان
01:17
جعجع: أزعور ليس مرشحنا المفضل كقوات لبنانية لكنه جاء نتيجة اتفاق ونحن نتمسك به
0
آخر الأخبار
03:00
أ.ف.ب: اشتباكات عنيفة في جنين وإطلاق صواريخ من مروحية إسرائيلية
آخر الأخبار
03:00
أ.ف.ب: اشتباكات عنيفة في جنين وإطلاق صواريخ من مروحية إسرائيلية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:17
طوني فرنجية للـLBCI: نعد بطرح طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية... ومستعد للقاء أي شخصية سياسية
أخبار لبنان
16:17
طوني فرنجية للـLBCI: نعد بطرح طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية... ومستعد للقاء أي شخصية سياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حجر البازالت الاسود دخل إلى حياة سكان الكواشرة العكارية اليومية... وصناعة الاجران مثال على ذلك
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حجر البازالت الاسود دخل إلى حياة سكان الكواشرة العكارية اليومية... وصناعة الاجران مثال على ذلك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مشروع الطاقة الشمسية في المدارس...كيف يُترجم ماديا على الاهل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مشروع الطاقة الشمسية في المدارس...كيف يُترجم ماديا على الاهل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل تسجل زيارة بلينكن الى بكين خرقاً إيجابياً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل تسجل زيارة بلينكن الى بكين خرقاً إيجابياً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بلال وعباس... بطلان في البادمنتون ومصدر إلهام لغيرهم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بلال وعباس... بطلان في البادمنتون ومصدر إلهام لغيرهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مدينة الشلال تحولت الى خلية نحل وفرح مع رالي جزين 2023 الحادي عشر
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مدينة الشلال تحولت الى خلية نحل وفرح مع رالي جزين 2023 الحادي عشر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
باريس تستضيف قمة عالمية لمحاربة التغير المناخي...فهل سيستفيد لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
باريس تستضيف قمة عالمية لمحاربة التغير المناخي...فهل سيستفيد لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لودريان الأربعاء في بيروت... والحوار هل هو البديل عن الانتخاب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لودريان الأربعاء في بيروت... والحوار هل هو البديل عن الانتخاب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:13
وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة
منوعات
15:13
وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة
2
منوعات
05:52
بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
منوعات
05:52
بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
3
أخبار لبنان
10:03
باسيل في قطر ... من سيلتقي؟
أخبار لبنان
10:03
باسيل في قطر ... من سيلتقي؟
4
منوعات
05:26
توفيت للمرة الثانية في أسبوع واحد!
منوعات
05:26
توفيت للمرة الثانية في أسبوع واحد!
5
آخر الأخبار
16:03
طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في حال وصل فرنجية الى الرئاسة سيكف يد التدخلات السياسية عن القضاء وأي رئيس سيصل يجب ان يعيد المحاكمة في قضية المرفأ على امل ان نصل الى الحقيقة ويجب ان يكون هناك محكمة خاصة أم مجلس عدلي تسقط امامها كل الحصانات
آخر الأخبار
16:03
طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في حال وصل فرنجية الى الرئاسة سيكف يد التدخلات السياسية عن القضاء وأي رئيس سيصل يجب ان يعيد المحاكمة في قضية المرفأ على امل ان نصل الى الحقيقة ويجب ان يكون هناك محكمة خاصة أم مجلس عدلي تسقط امامها كل الحصانات
6
خبر عاجل
02:27
قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي
خبر عاجل
02:27
قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي
7
آخر الأخبار
14:58
طوني فرنجية لـ الأحد مع ماريو: من صوّت لأزعور كان يعلم انه من غير الممكن ان يصل للرئاسة وفي كلّ مرّة نأتي بقائد جيش رئيسا نضرب مؤسسة الجيش ويصبح كلّ قائد جيش يتصرف كولي عهد ولا حظوظ متقدمة لجوزيف عون لكن إن حصل على ٨٦ صوتا فألف مبروك
آخر الأخبار
14:58
طوني فرنجية لـ الأحد مع ماريو: من صوّت لأزعور كان يعلم انه من غير الممكن ان يصل للرئاسة وفي كلّ مرّة نأتي بقائد جيش رئيسا نضرب مؤسسة الجيش ويصبح كلّ قائد جيش يتصرف كولي عهد ولا حظوظ متقدمة لجوزيف عون لكن إن حصل على ٨٦ صوتا فألف مبروك
8
خبر عاجل
14:39
طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": كنا نلتقي مع الفرقاء ومستعد لأكون جسراً بين سليمان فرنجية وجميع النواب والاحزاب للحوار لخلق جوّ من الاستقرار ولا أحد سيخسر من الحوار حتى في حال لم نصل الى نتيجة
خبر عاجل
14:39
طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": كنا نلتقي مع الفرقاء ومستعد لأكون جسراً بين سليمان فرنجية وجميع النواب والاحزاب للحوار لخلق جوّ من الاستقرار ولا أحد سيخسر من الحوار حتى في حال لم نصل الى نتيجة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More