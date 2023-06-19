الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
25
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأمم المتحدة: روسيا تعرقل إيصال المساعدات لضحايا تفجير سد كاخوفكا
أخبار دولية
2023-06-19 | 00:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
الأمم المتحدة: روسيا تعرقل إيصال المساعدات لضحايا تفجير سد كاخوفكا
الأمم المتحدة: روسيا تعرقل إيصال المساعدات لضحايا تفجير سد كاخوفكا
اتهمت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا الأحد روسيا بعرقلة إيصال المساعدات إلى ضحايا تفجير سد كاخوفكا في المناطق التي تسيطر عليها في الجنوب الأوكراني.
ودُمّر في 6 حزيران سد كاخوفكا الكهرمائي الواقع في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في خيرسون، ما استدعى إجلاء آلاف السكان وأثار مخاوف من وقوع كارثة إنسانية وبيئية.
قالت المنسقة دنيس براون في بيان إن "حكومة الاتحاد الروسي رفضت حتى الآن طلبنا الوصول إلى هذه المناطق الواقعة موقتا تحت سيطرتها العسكرية".
وأضافت "الأمم المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للوصول إلى الجميع، بمن فيهم أولئك الذين يعانون عواقب التدمير الأخير للسد والذين يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة من أجل البقاء، أينما كانوا".
وحضت السلطات الروسية على "التصرف وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
ورفعت روسيا السبت الى 29 قتيلا حصيلة الفيضانات التي شهدتها المناطق التي تسيطر عليها في جنوب أوكرانيا والناتجة من تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبر.
من جهتها أعلنت السلطات الأوكرانية السبت مقتل 16 شخصا وفقدان 31 آخرين جراء الفيضانات المدمرة التي نجمت عن تدمير سد كاخوفكا.
ويتقاذف البلدان مسؤولية تفجير السد.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الأمم المتحدة
روسيا
مساعدات
ضحايا
تفجير
سد كاخوفكا
التالي
لقاء بين بلينكن وكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي في بكين
بوركينا فاسو: طلب مالي سحب البعثة الأممية "قرار شجاع"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-06
زيلينسكي يتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا ويطالب برد فعل دولي
أخبار دولية
2023-06-06
زيلينسكي يتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا ويطالب برد فعل دولي
0
أخبار دولية
2023-06-06
رئيس المجلس الاوروبي يتوعد بـ"محاسبة" روسيا بعد التفجير في سد كاخوفكا في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-06-06
رئيس المجلس الاوروبي يتوعد بـ"محاسبة" روسيا بعد التفجير في سد كاخوفكا في أوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-06-13
الأمم المتحدة تعلن خفض مساعداتها الغذائية إلى سوريا بنحو النصف في ظل نقص التمويل
أخبار دولية
2023-06-13
الأمم المتحدة تعلن خفض مساعداتها الغذائية إلى سوريا بنحو النصف في ظل نقص التمويل
0
أخبار دولية
2023-06-12
كييف تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا إلى عشرة قتلى و41 مفقودا
أخبار دولية
2023-06-12
كييف تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا إلى عشرة قتلى و41 مفقودا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:50
بلينكن يلتقي في بكين الرئيس الصيني
أخبار دولية
04:50
بلينكن يلتقي في بكين الرئيس الصيني
0
أخبار دولية
03:55
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ
أخبار دولية
03:55
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ
0
أخبار دولية
03:28
اشتباكات عنيفة في جنين... وإطلاق صواريخ من مروحية إسرائيلية
أخبار دولية
03:28
اشتباكات عنيفة في جنين... وإطلاق صواريخ من مروحية إسرائيلية
0
أخبار دولية
02:34
أوكرانيا تعلن استعادة قرية جديدة في الجبهة الجنوبية
أخبار دولية
02:34
أوكرانيا تعلن استعادة قرية جديدة في الجبهة الجنوبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:37
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟
خبر عاجل
04:37
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟
0
أمن وقضاء
16:24
القاضي رمضان أوقف أعمال الردم عند شاطئ الناقورة للتأكد من قانونيتها
أمن وقضاء
16:24
القاضي رمضان أوقف أعمال الردم عند شاطئ الناقورة للتأكد من قانونيتها
0
أخبار لبنان
01:17
جعجع: أزعور ليس مرشحنا المفضل كقوات لبنانية لكنه جاء نتيجة اتفاق ونحن نتمسك به
أخبار لبنان
01:17
جعجع: أزعور ليس مرشحنا المفضل كقوات لبنانية لكنه جاء نتيجة اتفاق ونحن نتمسك به
0
آخر الأخبار
03:00
أ.ف.ب: اشتباكات عنيفة في جنين وإطلاق صواريخ من مروحية إسرائيلية
آخر الأخبار
03:00
أ.ف.ب: اشتباكات عنيفة في جنين وإطلاق صواريخ من مروحية إسرائيلية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:17
طوني فرنجية للـLBCI: نعد بطرح طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية... ومستعد للقاء أي شخصية سياسية
أخبار لبنان
16:17
طوني فرنجية للـLBCI: نعد بطرح طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية... ومستعد للقاء أي شخصية سياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حجر البازالت الاسود دخل إلى حياة سكان الكواشرة العكارية اليومية... وصناعة الاجران مثال على ذلك
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حجر البازالت الاسود دخل إلى حياة سكان الكواشرة العكارية اليومية... وصناعة الاجران مثال على ذلك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مشروع الطاقة الشمسية في المدارس...كيف يُترجم ماديا على الاهل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مشروع الطاقة الشمسية في المدارس...كيف يُترجم ماديا على الاهل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل تسجل زيارة بلينكن الى بكين خرقاً إيجابياً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل تسجل زيارة بلينكن الى بكين خرقاً إيجابياً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بلال وعباس... بطلان في البادمنتون ومصدر إلهام لغيرهم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بلال وعباس... بطلان في البادمنتون ومصدر إلهام لغيرهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مدينة الشلال تحولت الى خلية نحل وفرح مع رالي جزين 2023 الحادي عشر
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مدينة الشلال تحولت الى خلية نحل وفرح مع رالي جزين 2023 الحادي عشر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
باريس تستضيف قمة عالمية لمحاربة التغير المناخي...فهل سيستفيد لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
باريس تستضيف قمة عالمية لمحاربة التغير المناخي...فهل سيستفيد لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لودريان الأربعاء في بيروت... والحوار هل هو البديل عن الانتخاب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لودريان الأربعاء في بيروت... والحوار هل هو البديل عن الانتخاب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:13
وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة
منوعات
15:13
وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة
2
منوعات
05:52
بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
منوعات
05:52
بعد أن ذبحت إبنها وطهته ثم أكلته... السيدة المصرية تكشف عن دافعها الغريب!
3
أخبار لبنان
10:03
باسيل في قطر ... من سيلتقي؟
أخبار لبنان
10:03
باسيل في قطر ... من سيلتقي؟
4
منوعات
05:26
توفيت للمرة الثانية في أسبوع واحد!
منوعات
05:26
توفيت للمرة الثانية في أسبوع واحد!
5
آخر الأخبار
16:03
طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في حال وصل فرنجية الى الرئاسة سيكف يد التدخلات السياسية عن القضاء وأي رئيس سيصل يجب ان يعيد المحاكمة في قضية المرفأ على امل ان نصل الى الحقيقة ويجب ان يكون هناك محكمة خاصة أم مجلس عدلي تسقط امامها كل الحصانات
آخر الأخبار
16:03
طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في حال وصل فرنجية الى الرئاسة سيكف يد التدخلات السياسية عن القضاء وأي رئيس سيصل يجب ان يعيد المحاكمة في قضية المرفأ على امل ان نصل الى الحقيقة ويجب ان يكون هناك محكمة خاصة أم مجلس عدلي تسقط امامها كل الحصانات
6
خبر عاجل
02:27
قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي
خبر عاجل
02:27
قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي
7
آخر الأخبار
14:58
طوني فرنجية لـ الأحد مع ماريو: من صوّت لأزعور كان يعلم انه من غير الممكن ان يصل للرئاسة وفي كلّ مرّة نأتي بقائد جيش رئيسا نضرب مؤسسة الجيش ويصبح كلّ قائد جيش يتصرف كولي عهد ولا حظوظ متقدمة لجوزيف عون لكن إن حصل على ٨٦ صوتا فألف مبروك
آخر الأخبار
14:58
طوني فرنجية لـ الأحد مع ماريو: من صوّت لأزعور كان يعلم انه من غير الممكن ان يصل للرئاسة وفي كلّ مرّة نأتي بقائد جيش رئيسا نضرب مؤسسة الجيش ويصبح كلّ قائد جيش يتصرف كولي عهد ولا حظوظ متقدمة لجوزيف عون لكن إن حصل على ٨٦ صوتا فألف مبروك
8
خبر عاجل
14:39
طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": كنا نلتقي مع الفرقاء ومستعد لأكون جسراً بين سليمان فرنجية وجميع النواب والاحزاب للحوار لخلق جوّ من الاستقرار ولا أحد سيخسر من الحوار حتى في حال لم نصل الى نتيجة
خبر عاجل
14:39
طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": كنا نلتقي مع الفرقاء ومستعد لأكون جسراً بين سليمان فرنجية وجميع النواب والاحزاب للحوار لخلق جوّ من الاستقرار ولا أحد سيخسر من الحوار حتى في حال لم نصل الى نتيجة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More