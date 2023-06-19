مسؤول الدبلوماسية الصيني لبلينكن: على الصين والولايات المتحدة الاختيار بين "التعاون والخلاف"

أكّد كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ضرورة اختيار بكين وواشنطن بين "التعاون والخلاف"، حسبما ذكرت وسيلة إعلامية حكومية.وقال وانغ يي لبلينكن خلال اجتماع في بكين حسبما ذكرت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية "من الضروري الاختيار بين الحوار والمواجهة، وبين التعاون والخلاف".