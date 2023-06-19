مقتل فلسطينيين اثنين واصابة اكثر من عشرين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

قتل فلسطينيان وأصيب أكثر من عشرين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي فجر خلال مداهمة كبيرة في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومحافظة جنين.وأفاد مصور وكالة فرانس برس أن اشتباكات عنيفة تجري حاليا في مخيم جنين.واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "استشهاد فلسطينيين واصابة 22، منهم ثلاثة في حالة خطرة وحرجة".من جانبه، قال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة فرانس برس إن "قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي اقتحمت المخيم بعد صلاة الفجر، ووقعت اشتباكات عنيفة مع الجيش الاسرائيلي، اسفرت عن عدة إصابات من بينها إصابات خطرة".وأضاف "أصيبت سيارتان عسكريتان اسرائيليتان بأضرار" مشيرا إلى تواجد "مروحيتين اسرائيليتين في الاقتحام".وبحسب ابو الرب "لم يتضح الهدف الذي سعت إليه قوات الاحتلال".ولم يعقب الجيش الاسرائيلي فورا على المداهمة .ومنذ بداية كانون الثاني، قُتل ما لا يقل عن 160 فلسطينيا، وعشرون إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما في الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة من عرب إسرائيل.وغالبا ما ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة يقول إنها "استباقية ووقائية" لمدن وقرى وبلدات فلسطينية لاعتقال مطلوبين لديه ويتخلل هذه المداهمات مواجهات مع السكان الفلسطينيين.