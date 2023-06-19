أوكرانيا تعلن استعادة قرية جديدة في الجبهة الجنوبية

استعادت القوات الأوكرانية قرية بياتيخاتكي على الجبهة الجنوبية، حسبما قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على شبكات التواصل الاجتماعي الاثنين.وأشارت ماليار إلى "تحرير ثماني بلدات" في المجموع هذا الشهر منذ بدء الهجوم المضاد واستعاد الجيش الأوكراني 113 كيلومترًا مربعًا.