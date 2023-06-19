اشتباكات عنيفة في جنين... وإطلاق صواريخ من مروحية إسرائيلية

أطلقت مروحية إسرائيلية فجر اليوم، صواريخ خلال مداهمة كبيرة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، واندلعت اشتباكات عنيفة، بحسب ما أفاد مصور فرانس برس والجيش الاسرائيلي.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين خلال المداهمة، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها تهدف إلى اعتقال "مشتبهين" في جنين.