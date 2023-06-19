وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ

يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين الرئيس الصيني شي جينبينغ، حسبما أفاد مسؤول أميركي، ما يؤشر إلى دعم الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين.





وقال مسؤول أميركي اشترط عدم الكشف عن هويته إن بلينكن، وهو أعلى مسؤول أميركي يزور الصين منذ 2018، سيلتقي شي جينبينغ عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الاثنين (08,30 بتوقيت غرينتش).