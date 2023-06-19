بلينكن يلتقي في بكين الرئيس الصيني

التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بكين اليوم، الرئيس الصيني شي جينبينغ، حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.



ويأتي هذا اللقاء، الذي تمّ تأكيد حصوله في اللحظة الأخيرة، في اليوم الثاني والأخير من الزيارة التي يجريها بلينكن للصين في إطار الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين.