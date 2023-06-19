الأمم المتحدة تندّد بـ"خنق المجتمع المدني في دول عدّة"

ندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الإثنين بمحاولة عدد من الدول إسكات المدافعين عن حقوق الانسان وغيرهم من اعضاء المجتمع المدني ومن بينهم ناشطون يتعاونون مع مكتبه.





وقال تورك لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "أشعر بقلق عميق ازاء خنق المجتمع المدني في دول عدّة".





وفي خطابه الافتتاحي للدورة الجديدة للمجلس، أعرب المفوض السامي عن قلقه من الهجمات ضد أشخاص يتعاونون مع الأمم المتحدة ويسعون لدق ناقوس الخطر حول انتهاكات حقوق الانسان في بلدانهم.





ولم يذكر تورك دولا بعينها، لكنه قال إن مخاوفه تشمل عددا من الدول ال47 الأعضاء في المجلس.