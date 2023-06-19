بلينكن: واشنطن وبكين تريدان "إستقرار" علاقاتهما الثنائية

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين أنه اتفق مع القيادة الصينية على الحاجة إلى "إستقرار" العلاقات الثنائية، مؤكدًا "وضوح رؤيته" بشأن الخلافات الواسعة بين البلدين.وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي بعد محادثات في بكين إستمرت يومين إنه "في كل إجتماع، شددت على أن المشاركة المباشرة والتواصل المستمر على المستويات العليا هما أفضل طريقة لإدارة الخلافات بمسؤولية وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع". وأضاف: "سمعت نفس الشيء من نظرائي الصينيين. كلانا متفق على الحاجة إلى إستقرار علاقاتنا".