الصليب الأحمر الأرميني يتهم أذربيجان بمنع الوصول إلى ناغورني قره باغ

الصليب الأحمر الأرميني يتهم أذربيجان بمنع الوصول إلى ناغورني قره باغ

إتهم الصليب الأحمر الأرميني الإثنين أذربيجان بمنع الوصول إلى إقليم ناغورني قره باغ مع تزايد القلق بشأن الوضع الإنساني في المنطقة التي تشهد إضطرابات.



وفي نيسان، أقامت أذربيجان حاجز تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بالجيب الإنفصالي.



وجاءت تلك الخطوة عقب قيام نشطاء أذربيجانيين في مجال البيئة بقطع الطريق لأشهر، ما أدى بحسب يريفان إلى أزمة إنسانية في الجيب الجبلي تسببت بنقص في المواد الغذائية والوقود.



وأكدت أذربيجان حينها أن وسائل النقل المدني تسير من دون عوائق عبر ممر لاتشين.