بلينكن: الصين تعهدت عدم تزويد روسيا أسلحة فتاكة

بلينكن: الصين تعهدت عدم تزويد روسيا أسلحة فتاكة



أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بكين الإثنين أن الصين جددت تعهدها عدم تزويد روسيا أسلحة فتاكة لاستخدامها في أوكرانيا، معربًا في الوقت نفسه عن قلقه من تصرفات شركات صينية خاصّة.



وقال بلينكن للصحافيين: "نحن ودول أخرى تلقينا ضمانات من الصين أنها لا تقوم ولن تقوم بتزويد مساعدة فتاكة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا".