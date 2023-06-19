الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلينكن: الصين تعهدت عدم تزويد روسيا أسلحة فتاكة
أخبار دولية
2023-06-19 | 08:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بلينكن: الصين تعهدت عدم تزويد روسيا أسلحة فتاكة
بلينكن: الصين تعهدت عدم تزويد روسيا أسلحة فتاكة
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بكين الإثنين أن الصين جددت تعهدها عدم تزويد روسيا أسلحة فتاكة لاستخدامها في أوكرانيا، معربًا في الوقت نفسه عن قلقه من تصرفات شركات صينية خاصّة.
وقال بلينكن للصحافيين: "نحن ودول أخرى تلقينا ضمانات من الصين أنها لا تقوم ولن تقوم بتزويد مساعدة فتاكة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا".
أخبار دولية
وزير الخارجية الأميركي
أنتوني بلينكن
التالي
ماكرون يلتقي ميلوني في باريس الثلاثاء
الصليب الأحمر الأرميني يتهم أذربيجان بمنع الوصول إلى ناغورني قره باغ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:55
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ
أخبار دولية
03:55
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ
0
آخر الأخبار
03:39
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي: وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ
آخر الأخبار
03:39
أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي: وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ
0
أخبار لبنان
2023-06-13
رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الأميركي من الرؤساء المشاركين للجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس الأميركي حول انتخابات الرئاسة اللبنانية
أخبار لبنان
2023-06-13
رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الأميركي من الرؤساء المشاركين للجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس الأميركي حول انتخابات الرئاسة اللبنانية
0
أخبار دولية
2023-06-10
وزير الخارجية الأميركي يزور الصين في 18 حزيران
أخبار دولية
2023-06-10
وزير الخارجية الأميركي يزور الصين في 18 حزيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:21
الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار
أخبار دولية
11:21
الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار
0
أخبار دولية
10:12
إيرباص: شركة الطيران السعودية "فلاي ناس" تؤكد طلبها لـ 30 طائرة إضافية من عائلة إيه320 نيو
أخبار دولية
10:12
إيرباص: شركة الطيران السعودية "فلاي ناس" تؤكد طلبها لـ 30 طائرة إضافية من عائلة إيه320 نيو
0
أخبار دولية
10:08
إنديغو الهندية للطيران تطلب شراء 500 طائرة إيرباص إيه-320
أخبار دولية
10:08
إنديغو الهندية للطيران تطلب شراء 500 طائرة إيرباص إيه-320
0
أخبار دولية
09:36
الجيش السويدي لا يستبعد تعرّض البلاد لهجوم عسكري
أخبار دولية
09:36
الجيش السويدي لا يستبعد تعرّض البلاد لهجوم عسكري
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
12:08
وائل كفوري يُبدِع من جديد... ونجاح مبهر لـ"حالف عالحب"! (فيديو)
فنّ
12:08
وائل كفوري يُبدِع من جديد... ونجاح مبهر لـ"حالف عالحب"! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-06-11
التحكم المروري: 7 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق المريجات باتجاه شتورا
آخر الأخبار
2023-06-11
التحكم المروري: 7 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق المريجات باتجاه شتورا
0
أمن وقضاء
03:21
الرأس المدبّر لعصابة سرقة بواسطة الكسر والخلع في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
03:21
الرأس المدبّر لعصابة سرقة بواسطة الكسر والخلع في قبضة شعبة المعلومات
0
أخبار دولية
10:12
إيرباص: شركة الطيران السعودية "فلاي ناس" تؤكد طلبها لـ 30 طائرة إضافية من عائلة إيه320 نيو
أخبار دولية
10:12
إيرباص: شركة الطيران السعودية "فلاي ناس" تؤكد طلبها لـ 30 طائرة إضافية من عائلة إيه320 نيو
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
ملحم خلف: الجلسة اليوم هي محاولة لتخدير الناس
أخبار لبنان
07:59
ملحم خلف: الجلسة اليوم هي محاولة لتخدير الناس
0
أخبار لبنان
07:57
انطلاق امتحانات الشهادة الرسمية المهنية في 58 مركزا في كلّ لبنان
أخبار لبنان
07:57
انطلاق امتحانات الشهادة الرسمية المهنية في 58 مركزا في كلّ لبنان
0
أخبار لبنان
07:54
الرواتب الى الموظفين قبل العيد.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:54
الرواتب الى الموظفين قبل العيد.. اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
16:17
طوني فرنجية للـLBCI: نعد بطرح طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية... ومستعد للقاء أي شخصية سياسية
أخبار لبنان
16:17
طوني فرنجية للـLBCI: نعد بطرح طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية... ومستعد للقاء أي شخصية سياسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حجر البازالت الاسود دخل إلى حياة سكان الكواشرة العكارية اليومية... وصناعة الاجران مثال على ذلك
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حجر البازالت الاسود دخل إلى حياة سكان الكواشرة العكارية اليومية... وصناعة الاجران مثال على ذلك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مشروع الطاقة الشمسية في المدارس...كيف يُترجم ماديا على الاهل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مشروع الطاقة الشمسية في المدارس...كيف يُترجم ماديا على الاهل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أول رحلة تجارية بين صنعاء والسعودية منذ سبع سنوات إنطلقت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل تسجل زيارة بلينكن الى بكين خرقاً إيجابياً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل تسجل زيارة بلينكن الى بكين خرقاً إيجابياً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بلال وعباس... بطلان في البادمنتون ومصدر إلهام لغيرهم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بلال وعباس... بطلان في البادمنتون ومصدر إلهام لغيرهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:13
وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة
منوعات
15:13
وفاة الشيف رمزي بنوبة قلبية مفاجئة
2
آخر الأخبار
16:03
طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في حال وصل فرنجية الى الرئاسة سيكف يد التدخلات السياسية عن القضاء وأي رئيس سيصل يجب ان يعيد المحاكمة في قضية المرفأ على امل ان نصل الى الحقيقة ويجب ان يكون هناك محكمة خاصة أم مجلس عدلي تسقط امامها كل الحصانات
آخر الأخبار
16:03
طوني فرنجية لـ"الأحد مع ماريو": في حال وصل فرنجية الى الرئاسة سيكف يد التدخلات السياسية عن القضاء وأي رئيس سيصل يجب ان يعيد المحاكمة في قضية المرفأ على امل ان نصل الى الحقيقة ويجب ان يكون هناك محكمة خاصة أم مجلس عدلي تسقط امامها كل الحصانات
3
خبر عاجل
02:27
قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي
خبر عاجل
02:27
قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي
4
خبر عاجل
04:40
مجلس النواب يقرّ البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية
خبر عاجل
04:40
مجلس النواب يقرّ البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية
5
خبر عاجل
04:37
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟
خبر عاجل
04:37
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟
6
آخر الأخبار
14:58
طوني فرنجية لـ الأحد مع ماريو: من صوّت لأزعور كان يعلم انه من غير الممكن ان يصل للرئاسة وفي كلّ مرّة نأتي بقائد جيش رئيسا نضرب مؤسسة الجيش ويصبح كلّ قائد جيش يتصرف كولي عهد ولا حظوظ متقدمة لجوزيف عون لكن إن حصل على ٨٦ صوتا فألف مبروك
آخر الأخبار
14:58
طوني فرنجية لـ الأحد مع ماريو: من صوّت لأزعور كان يعلم انه من غير الممكن ان يصل للرئاسة وفي كلّ مرّة نأتي بقائد جيش رئيسا نضرب مؤسسة الجيش ويصبح كلّ قائد جيش يتصرف كولي عهد ولا حظوظ متقدمة لجوزيف عون لكن إن حصل على ٨٦ صوتا فألف مبروك
7
منوعات
14:10
"وميضٌ" غريب ظهر في عين إبن الـ10 أشهر... صورة كشفت إصابة جايكوب بالسرطان!
منوعات
14:10
"وميضٌ" غريب ظهر في عين إبن الـ10 أشهر... صورة كشفت إصابة جايكوب بالسرطان!
8
أخبار دولية
08:55
عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي
أخبار دولية
08:55
عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More