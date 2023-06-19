ماكرون يلتقي ميلوني في باريس الثلاثاء

أعلن قصر الإليزيه الإثنين أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس الثلاثاء رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، في قمّة تأتي بعدما شهدت العلاقات بين البلدين خلافات ولاسيّما حول الهجرة.





وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّه سيتمّ خلال القمّة بحث "العلاقات الثنائية" و"تنفيذ معاهدة كويرينال" الموقّعة في 2021 والرامية لتعزيز العلاقات بين البلدين.





وتقصد ميلوني العاصمة الفرنسية للدفاع أمام المكتب الدولي للمعارض عن ترشيح روما لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي.