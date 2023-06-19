تحطم طائرة عسكرية أردنية في وسط المملكة وإصابة طيارَيها بجروح

أعلن الجيش الأردني الإثنين أنّ طائرة مروحية عسكرية من طراز "كوبرا" تابعة لسلاح الجو الملكي تحطّمت أثناء قيامها بمهمة تدريبية ما أدى إلى إصابة طيّارَيها.





وقال الجيش في بيان إنّ "طائرة مروحية عسكرية من نوع +كوبرا+ تابعة لسلاح الجو الملكي تحطمت أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة (22 كلم غرب عمان) دون حدوث إصابات في المدنيين".





واضاف أنه "نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية (في عمان) وحالتهما العامة متوسطة".