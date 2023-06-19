الجيش السويدي لا يستبعد تعرّض البلاد لهجوم عسكري

أفاد تقرير للجيش السويدي الاثنين أنه لا يمكن استبعاد هجوم عسكري ضد السويد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مشددا على أهمية انضمام البلاد سريعا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).





ولم يحدد التقرير المنشور تحت عنوان "فترة خطيرة" موسكو كالطرف المنفّذ للهجوم المحتمل، لكنه أشار إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا وتنامي النفوذ الصيني في آسيا والعالم مسؤولان عن تزايد عدم الاستقرار.





وأفاد التقرير أنه "لا يمكن استبعاد هجوم مسلّح ضد السويد".