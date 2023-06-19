إنديغو الهندية للطيران تطلب شراء 500 طائرة إيرباص إيه-320

أعلنت شركة إنديغو الهندية للطيران أنها طلبت شراء 500 طائرة إيرباص إيه-320 من المصنّع الأوروبي في معرض لوبورجيه لصناعات الطيران.



واشار الرئيس التنفيذي للشركة بييتر إلبيرز إلى أن هذه الطلبية البالغة قيمتها 55 مليار دولار حسب لائحة الأسعار، هي الأكبر من نوعها في تاريخ الطيران المدني وخطوة "تاريخية" للشركتين.