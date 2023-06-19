إيرباص: شركة الطيران السعودية "فلاي ناس" تؤكد طلبها لـ 30 طائرة إضافية من عائلة إيه320 نيو

أكدت شركة إيرباص (AIR.PA) يوم الاثنين أن شركة الطيران السعودية "فلاي ناس" أكدت طلبها لـ 30 طائرة إضافية من عائلة إيه320 نيو.