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إيرباص: شركة الطيران السعودية "فلاي ناس" تؤكد طلبها لـ 30 طائرة إضافية من عائلة إيه320 نيو

أخبار دولية
2023-06-19 | 10:12
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إيرباص: شركة الطيران السعودية &quot;فلاي ناس&quot; تؤكد طلبها لـ 30 طائرة إضافية من عائلة إيه320 نيو
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إيرباص: شركة الطيران السعودية "فلاي ناس" تؤكد طلبها لـ 30 طائرة إضافية من عائلة إيه320 نيو

أكدت شركة إيرباص (AIR.PA) يوم الاثنين أن شركة الطيران السعودية "فلاي ناس" أكدت طلبها لـ 30 طائرة إضافية من عائلة إيه320 نيو.

أخبار دولية

شركة إيرباص

شركة الطيران السعودية "فلاي ناس"

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