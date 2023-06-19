الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار

أول معاهدة لحماية أعالي البحار.. تتبناها الامم المتحدة



تبنّت الأمم المتحدة الإثنين أول معاهدة عالمية لحماية أعالي البحار، في اتفاق بيئي تاريخي مصمم لحماية الأنظمة البيئية النائية الضرورية من أجل البشرية.



تؤسس المعاهدة التاريخية لإطار عمل قانوني لتوسيع نطاق حماية البيئة ليشمل المياه الدولية، أي ما يعادل أكثر من 60 في المئة من محيطات العالم.