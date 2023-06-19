مانحون يتعهدون تقديم نحو 1,5 مليار دولار لدعم السودان

تعهّد مانحون تقديم نحو 1,5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.



وأعلن منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، في ختام مؤتمر دولي في جنيف خصّص للأزمة السودانية، عن مانحين عن قرابة 1,5 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة.