فرنسا تمنح تونس 26 مليون يورو لتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية

فرنسا تمنح تونس 26 مليون يورو لتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الإثنين في العاصمة التونسية عن مساعدة بقيمة 26 مليون يورو لدعم تونس في كبح الهجرة غير النظامية.



وقال إن "هذه المساعدة الثنائية البالغة 25,8 مليون يورو مخصصة لقضايا الهجرة وستمكن تونس من الحصول على معدات ضرورية وتنظيم تدريبات مفيدة، لا سيما للشرطة وحرس الحدود".



وتضاف المساعدة إلى حزمة بقيمة 105 ملايين يورو أعلنتها قبل أسبوع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لدعم تونس في مكافحة "الهجرة غير النظامية".



وأوضح دارمانان أن المنحة الفرنسية ستستخدم لإحتواء التدفق غير النظامي للمهاجرين وتشجيع عودتهم في ظروف جيدة.