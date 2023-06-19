لولا سيبحث التجارة مع ماكرون خلال جولة في فرنسا وإيطاليا

لولا سيبحث التجارة مع ماكرون خلال جولة في فرنسا وإيطاليا



أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الإثنين أنه سيناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "تشديد" شروط الإتحاد الأوروبي لإتفاق تجاري مع مجموعة ميركوسور التي تضم دولًا في أميركا الجنوبية.



وجاءت تصريحات الرئيس اليساري في حديث قبيل توجهه في جولة تأخذه إلى إيطاليا والفاتيكان وفرنسا ويلتقي خلالها أيضًا بالرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا والبابا فرنسيس.



وقال لولا لمحطة "برازيل" التلفزيونية العامة: "سأتناول الغداء مع ماكرون. أريد أن أتحدث عن تقوية الإتفاق بين الإتحاد الأوروبي وميركوسور".



وأضاف: "لا يمكن للإتحاد الأوروبي أن يحاول تهديد ميركوسور بفرض عقوبات إذا لم نفعل هذا أو ذاك. إذا كنا شركاء إستراتيجيين، لا يمكن التهديد... ينبغي المساعدة".