رامابوزا يشيد بالبعثة الإفريقية "التاريخية" لإحلال السلام في أوكرانيا

رامابوزا يشيد بالبعثة الإفريقية "التاريخية" لإحلال السلام في أوكرانيا

أشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الإثنين ببعثة إفريقية تسعى للعب دور وساطة لإحلال السلام في أوكرانيا، واصفًا إياها بـ"التاريخية"، في إطار جهود رحبت بها فرنسا.



وجاءت تصريحات رامابوزا لدى عودته من كييف وسان بطرسبورغ حيث عقد مباحثات لم تفض إلى أي نتائج بعد.



والتقى الوفد العالي المستوى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت قبل التوجه إلى روسيا لإجراء محادثات مع رئيسها فلاديمير بوتين.



وخلال زيارة إلى بريتوريا، شددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الإثنين على "إيجابية" كل جهد يرمي إلى إعادة إرساء مبادىء ميثاق الأمم المتحدة "بهدف إرساء سلام عادل ومستدام"، متجنبة الرد على أسئلة الصحافيين بشأن العلاقات الوطيدة بين جنوب إفريقيا وروسيا.



ولم تصدر جنوب إفريقيا أي إدانة للغزو الروسي لأوكرانيا، علمًا بأن هذا الغزو وضع موسكو على نطاق واسع في عزلة دولية. وتشدد بريتوريا على أنها تريد البقاء على الحياد وأنها تحبذ الحوار وسيلة لإنهاء الحرب.