مقتل تلميذة في إطلاق نار في مدرسة في البرازيل

مقتل تلميذة في إطلاق نار في مدرسة في البرازيل

أطلق شاب مسلح النار الإثنين في مدرسة كان يرتادها بجنوب البرازيل فقتل أحد التلاميذ وأصاب آخر بجروح قبل أن يعتقل، وفق ما أعلنت السلطات.



وجاء التلميذ السابق إلى المدرسة الكائنة في منطقة لوندرينا قائلًا إنه يريد سجلًا، لكنه ما إن دخل المدرسة سحب مسدسًا وبدأ بإطلاق النار، بحسب سلطات ولاية بارانا.



وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن مطلق النار يبلغ من العمر 21 عامًا.



وقتلت تلميذة عمرها 16 عامًا فيما نقل تلميذ إلى المستشفى إثر إصابته بجروح جراء إطلاق النار، كما ذكر بيان لوزارة الأمن في الولاية أكد إعتقال المهاجم.



وعبر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن "الحزن والغضب" إزاء الهجوم.



وكتب على تويتر: "حياة شابة أخرى أزهقتها الكراهية والعنف، أمر لا يمكننا بعد الآن تحمله في مدارسنا أو مجتمعنا".