ماكرون: فرنسا وبلجيكا وإستونيا والمجر وقبرص ستشترك في شراء صواريخ ميسترال أرض-جو

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين ان فرنسا واستونيا والمجر وبلجيكا وقبرص ستشترك في شراء صواريخ ميسترال أرض-جو.



وقال لدى اختتام مؤتمر حول الدفاع الجوي في باريس "انه مثال ممتاز على التعاون السيادي للاوروبيين لانتاج نموذج ذي صلة لم يحظ باهتمام كاف".