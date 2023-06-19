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قائد قوات حفظ السلام بقيادة الناتو في كوسوفو يحض بريشتينا وبلغراد على الحوار
أخبار دولية
2023-06-19 | 17:05
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قائد قوات حفظ السلام بقيادة الناتو في كوسوفو يحض بريشتينا وبلغراد على الحوار
حض قائد بعثة حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو (كفور) الجنرال أنجيلو ميكيلي ريستوتشا الإثنين بلغراد وبريشتينا على التخلي عن "الخطاب غير المفيد" وبدء حوار لنزع فتيل التوترات.
وقال للصحافيين في مقر كفور في بريشتينا "أدعو مجددا الطرفين للابتعاد عن الخطاب غير المفيد ومواجهة هذا التحدي على طاولة المفاوضات التي هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع".
أخبار دولية
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