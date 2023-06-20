وزير العدل الاميركي يقوم بزيارة "تاريخية" للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

قام وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الاثنين بزيارة نادرة من نوعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفادت المحكمة التي تتخذ لاهاي مقرا، وذلك خلال رحلة له إلى أوروبا تتركز حول اتخاذ إجراءات ضد روسيا.





ولم تصادق واشنطن أبدا على نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة بموجبه، بل حتى وصل الأمر بالإدارة الأميركية السابقة إلى إصدار عقوبات ضدها بسبب تحقيقاتها في أفغانستان.





وقالت وزارة العدل في بيان إن غارلاند موجود في أوروبا "للاجتماع مع نظرائه الدوليين لمناقشة محاسبة روسيا والأولويات المشتركة الأخرى لتطبيق القانون"، واصفة زيارته للمحكمة الجنائية الدولية بأنها "تاريخية".