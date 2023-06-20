واشنطن "قلقة" حيال طلب مالي من الأمم المتحدة سحب قواتها لحفظ السلام

أعربت الخارجية الاميركية الاثنين عن "أسفها" من قرار النظام العسكري في مالي الطلب من الأمم المتحدة سحب قوات حفظ السلام التابعة لها من الدولة الواقعة في غرب افريقيا.





وكان وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب قد دعا الجمعة القوة المتعددة الجنسيات "مينوسما" للانسحاب الفوري من البلاد التي تواجه تمردا جهاديا.





وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر "تأسف الولايات المتحدة لقرار الحكومة الانتقالية في مالي إلغاء موافقتها على مينوسما".