حليف لماكرون يثير الجدل باقتراحه عدم تحديد ولاية الرئيس الفرنسي بفترتين

أثار أحد أقرب الحلفاء السياسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجدل الاثنين بعد دعوته لإجراء تعديلات دستورية تتيح للرئيس تولي ولاية رئاسية ثالثة.





وقال رئيس الجمعية الوطنية السابق ريشار فيران لصحيفة "لوفيغارو" اليمينية إنه يعارض تحديد ولاية الرئيس بفترتين، ما يعني أنه يمكن لماكرون الترشح مجددا عام 2027.





وأضاف "من وجهة نظري الشخصية، أنا ضد كل ما يقيد التعبير عن الإرادة الشعبية"، مثيرا موجة انتقادات من معارضين سياسيين ومعلقين.