بايدن يرى أن العلاقات مع الصين "على المسار الصحيح" بعد زيارة بلينكن إلى بكين

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن العلاقات مع الصين "على المسار الصحيح" بعد زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين.



وفي حديثه للصحافيين بعد فعالية بشأن المناخ في كاليفورنيا، قال بايدن إن بلينكن قام "بعمل رائع" في زيارته إلى العاصمة الصينية، وهي الأولى لوزير خارجية أميركي منذ عام 2018، مضيفا: "نحن على المسار الصحيح".