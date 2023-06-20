اختفاء غواصة سياحية صغيرة تزور حطام تايتانيك

يواصل خفر السواحل الأميركيون والكنديون البحث عن غواصة سياحية صغيرة فقدت وعلى متنها خمسة أشخاص في رحلة لزيارة حطام سفينة "تايتانيك" في منطقة بعيدة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أميركا الشمالية.





وتبلغت السلطات بعد ظهر الأحد من مشغل الغواصة "أوشنغيت اكسبديشنز" أن الغواصة اختفت على ما قال الأميرال جون موغر من خفر السواحل الأميركيين.





وأوضح "نبذل جهودا كبيرة جدا" مضيفا أن عمليات البحث على سطح المياه وداخلها تتركز على منطقة "تبعد حوالى 1450 كيلومتر شرق كايب كود على عمق أربعة آلاف متر".