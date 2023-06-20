هجمات ليلية جديدة على كييف ومدن أوكرانية أخرى

استهدفت هجمات روسية جديدة "كثيفة" ليل الاثنين الثلاثاء كييف ومدينتي لفوف وزابوريجيا، على ما ذكرت السلطات العسكرية الأوكرانية التي لم تشر إلى سقوط ضحايا على الفور.



وكتبت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف عبر تلغرام: "هجوم جوي كثيف جديد على العاصمة"، موضحة أن مسيّرات متفجرة هاجمت المدينة على دفعات من جهات مختلفة.



وقالت: "ما من معلومات بشأن وقوع ضحايا أو دمار حتى الآن"، مشيرة إلى أن حالة الانذار استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.



وفي لفوف في غرب البلاد، كتب رئيس الإدارة المحلية ماكسيم كوزيتسكي عبر تلغرام أن مسيّرات أصابت "منشأة حيوية" من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. ولم يسجل وقوع أي جريح.



وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية في وقت لاحق أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 28 مسيّرة من أصل 30 أرسلتها القوات الروسية باتجاه أوكرانيا خلال الليل.



وأشارت الإدارة العسكرية في زابوريجيا في جنوب أوكرانيا إلى أن المدينة ومحطيها تعرضا لـ"هجوم كثيف" على أهداف مدنية. وأفادت معلومات أولية لقيادة الأركان بأن سبعة صواريخ "اس-300" أطلقت باتجاه زابوريجيا وضاحيتها.



وكتب الأمين العام للمجلس البلدي في المدينة اناتوليل كورتيف عبر تلغرام: "بعد ليلة صاخبة، بات الوضع في زابوريجيا مستقرا. بعون الله لم تسجل إصابات ولم يتعرض أي مبنى سكني لأضرار".