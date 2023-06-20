الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ستة قتلى وثمانية جرحى في هجوم مسلح في الإكوادور
أخبار دولية
2023-06-20 | 01:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ستة قتلى وثمانية جرحى في هجوم مسلح في الإكوادور
قتل ستة أشخاص وجرح ثمانية على الأقل في هجوم مسلح الاثنين في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور هو الثاني منذ مطلع حزيران، على ما أعلنت سلطات المدينة التي تعاني كثيرا من الجريمة وتجارة المخدرات.
وقال الكولونيل مارسيلو كاستيّو قائد شرطة منطقة جنوب غواياكيل لوكالة فرانس برس إن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، مشيرا إلى مقتل ستة أشخاص. وأوضحت النيابة العامة في وقت لاحق أن الهجوم أدى أيضا إلى سقوط ثمانية جرحى نقلوا إلى المستشفيات.
ولم يوقف أي مشتبه به، على ما أفادت النيابة العامة.
وأوضح الكولونل كاستيّو أن الهجوم وقع الاثنين في حي شعبي في المدينة، مشيرا إلى أن أكثر من عشرة أشخاص كانوا في الشارع "عندما وصلت سيارة سوداء وترجل منها أربعة إلى خمسة أشخاص" واطلقوا النار.
وقال: "الأمر يتعلق بعمليات انتقامية على أعمال عنف سابقة. عمليات القتل المتبادلة لا رحمة فيها".
وأكد كاستيّو أن أحد القتلى له سوابق وقد دين بتشكيل عصابة مجرمين فيما أحد الجرحى مدان بقضايا مخدرات. وقد رصد المحققون 132 رصاصة في مكان الجريمة.
وتكثر الهجمات كهذه في الإكوادور ولا سيما في مدينة غواياكيل السياحية الكبيرة في جنوب غرب البلاد وهي نتيجة صراع على النفوذ بين عصابات تتنافس على أسواق المخدرات وطرق تهريبها.
وتشهد الإكوادور الواقعة بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجين للكوكايين في العالم، أسوأ تصعيد للعنف في تاريخها الحديث.
وأدت الجرائم المرتبطة بالمخدرات بين العامين 2021 و2022 إلى ارتفاع معدل جرائم القتل بالضعف تقريبا منتقلا من 14 لكل مئة ألف نسمة إلى 25.
وفي الرابع من حزيران، قتل خمسة أشخاص بينهم شرطي وجرح ثمانية بعدما فتح رجال النار داخل منزل في غواياكيل.
وفي 25 أيار، فتح مسلحون النار في مطعم في مدينة موتانييتا السياحية ما أوقع ستة قتلى وستة جرحى.
وقبل يومين على ذلك، دخل مسلحون إلى قاعة سجي فيها جثمان في مدينة مانتا الساحلية المجاورة وأطلقوا النار على المشاركين في الجنازة ما أوقع أربعة قتلى وثمانية جرحى.
وفي نيسان، شن نحو ثلاثين مسلحا هجوما قاتلا في مدينة اسميرالداس الساحلية الصغيرة الواقعة قرب الحدود الكولومبية فسقط تسعة قتلى بالرصاص.
وأدت المواجهات بين عصابات الاتجار بالمخدرات إلى جرائم متكررة في السجون مع مقتل أكثر من 420 سجينا منذ شباط 2021.
أخبار دولية
هجوم مسلح
الإكوادور
التالي
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة
هجمات ليلية جديدة على كييف ومدن أوكرانية أخرى
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-06-05
خمسة قتلى وثمانية جرحى جراء هجوم مسلح في الإكوادور
أخبار دولية
2023-06-05
خمسة قتلى وثمانية جرحى جراء هجوم مسلح في الإكوادور
0
أخبار دولية
2023-05-21
ستة قتلى بهجوم مسلح في مدينة سياحية في الإكوادور
أخبار دولية
2023-05-21
ستة قتلى بهجوم مسلح في مدينة سياحية في الإكوادور
0
أخبار دولية
2023-04-30
قتلى في هجوم مسلح في غواياكيل في الإكوادور
أخبار دولية
2023-04-30
قتلى في هجوم مسلح في غواياكيل في الإكوادور
0
آخر الأخبار
2023-04-30
أ.ف.ب. نقلا عن الشرطة: عشرة قتلى في هجوم مسلح بمدينة غواياكيل في الإكوادور
آخر الأخبار
2023-04-30
أ.ف.ب. نقلا عن الشرطة: عشرة قتلى في هجوم مسلح بمدينة غواياكيل في الإكوادور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:13
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
03:13
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة
0
أخبار دولية
01:27
هجمات ليلية جديدة على كييف ومدن أوكرانية أخرى
أخبار دولية
01:27
هجمات ليلية جديدة على كييف ومدن أوكرانية أخرى
0
أخبار دولية
01:00
اختفاء غواصة سياحية صغيرة تزور حطام تايتانيك
أخبار دولية
01:00
اختفاء غواصة سياحية صغيرة تزور حطام تايتانيك
0
أخبار دولية
00:40
بايدن يرى أن العلاقات مع الصين "على المسار الصحيح" بعد زيارة بلينكن إلى بكين
أخبار دولية
00:40
بايدن يرى أن العلاقات مع الصين "على المسار الصحيح" بعد زيارة بلينكن إلى بكين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-06-16
"الجينيريك" الوطني أغلى من الدواء الأصلي المستورَد؟ (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-06-16
"الجينيريك" الوطني أغلى من الدواء الأصلي المستورَد؟ (نداء الوطن)
0
اخبار البرامج
2023-06-08
مالك مكتبي يُحقق حلم وئام وراما بالعودة إلى المدرسة... فكيف أنقذهما من كابوس الزواج المبكر؟ (فيديو)
اخبار البرامج
2023-06-08
مالك مكتبي يُحقق حلم وئام وراما بالعودة إلى المدرسة... فكيف أنقذهما من كابوس الزواج المبكر؟ (فيديو)
0
أخبار دولية
00:40
بايدن يرى أن العلاقات مع الصين "على المسار الصحيح" بعد زيارة بلينكن إلى بكين
أخبار دولية
00:40
بايدن يرى أن العلاقات مع الصين "على المسار الصحيح" بعد زيارة بلينكن إلى بكين
0
خبر عاجل
2023-06-06
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
خبر عاجل
2023-06-06
اليكم أسعار المحروقات اليوم..
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:54
باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه
أخبار لبنان
15:54
باسيل لـ"عشرين_30": لست ضد قائد الجيش لكن لا أرى المشروع الاصلاحي ينطبق عليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
واشنطن وبكين توصلتا الى ارضيات تفاهم
تقارير نشرة الاخبار
13:19
واشنطن وبكين توصلتا الى ارضيات تفاهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الرياض وباريس شراكات وفرص استثمارية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بين الرياض وباريس شراكات وفرص استثمارية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
أجندة وزير الخارجية الايرانية هذا الاسبوع: full؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
أجندة وزير الخارجية الايرانية هذا الاسبوع: full؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
على رغم تعثر العام الدراسي... إمتحانات الشهادة الرسمية المهنية إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
13:18
على رغم تعثر العام الدراسي... إمتحانات الشهادة الرسمية المهنية إنطلقت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حتى نهاية الـ ٢٠٢٣ رواتب القطاع العام بأمان..مبدئياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
لودريان سيزور لبنان أكثر من مرة وسيلتقي مرشحين
تقارير نشرة الاخبار
13:14
لودريان سيزور لبنان أكثر من مرة وسيلتقي مرشحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
منتخب لبنان لكرة السلة للصم يحقق أول فوز له في كأس العالم في اليونان
تقارير نشرة الاخبار
13:10
منتخب لبنان لكرة السلة للصم يحقق أول فوز له في كأس العالم في اليونان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
في الأولمبياد الخاص... أحمد يمثل لبنان في برلين عن فئة الدراجات الهوائية
تقارير نشرة الاخبار
13:07
في الأولمبياد الخاص... أحمد يمثل لبنان في برلين عن فئة الدراجات الهوائية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
02:09
إرتفاع بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
2
امن وقضاء
09:57
دخلت المنزل بهدف المساعدة في الأعمال المنزلية ... إليكم ما حصل
امن وقضاء
09:57
دخلت المنزل بهدف المساعدة في الأعمال المنزلية ... إليكم ما حصل
3
فنّ
06:33
نادين نسيب نجيم تتعرّض للانتقادات... كافيار فاخر في غرفتها الباريسيّة
فنّ
06:33
نادين نسيب نجيم تتعرّض للانتقادات... كافيار فاخر في غرفتها الباريسيّة
4
خبر عاجل
04:37
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟
خبر عاجل
04:37
ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء... ماذا على جدول الأعمال؟
5
خبر عاجل
04:40
مجلس النواب يقرّ البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية
خبر عاجل
04:40
مجلس النواب يقرّ البند المتعلق بفتح اعتمادات رواتب القطاع العام واساتذة الجامعة اللبنانية
6
أخبار دولية
08:55
عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي
أخبار دولية
08:55
عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس الأركان السوريين ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي
7
فنّ
05:50
ليليان نمري تودّع الشيف رمزي بطريقة مؤثرة: "صوتي مخنوق ومصدومة"
فنّ
05:50
ليليان نمري تودّع الشيف رمزي بطريقة مؤثرة: "صوتي مخنوق ومصدومة"
8
امن وقضاء
12:17
موضوع التعديات على مجرى نهر الكلب... فياض للـLBCI: أتّجه إلى نزع التعدي
امن وقضاء
12:17
موضوع التعديات على مجرى نهر الكلب... فياض للـLBCI: أتّجه إلى نزع التعدي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More