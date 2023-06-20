سلطات طالبان تنفّذ ثاني عملية إعدام علنية منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان

أعدم رجل مدان بتهمة القتل، رميا بالرصاص الثلاثاء في ساحة مسجد في أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤولون، وهي عملية الإعدام العلنية الثانية منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.



وقال مسؤولون في ولاية لغمان في بيان: "أُعدم علنا في بلدة سلطان غازي بابا، مركز الولاية حتى يتألم ويصبح درسا للآخرين".