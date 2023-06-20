واردات الصين من النفط الروسي تسجل أعلى مستوياتها منذ غزو أوكرانيا

سجّلت واردات الصين من النفط الروسي مستوى قياسيا في أيار منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط 2022، وفقا لأرقام رسمية صادرة عن الجمارك الصينية الثلاثاء.



واشترى العملاق الآسيوي حوالى 9,71 ملايين طن من النفط من روسيا الشهر الماضي مقارنة بـ5,4 ملايين طن في شباط 2022 و6,3 ملايين طن في الشهر التالي.