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الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف فروا من السودان ومليونان نزحوا داخليا

الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف فروا من السودان ومليونان نزحوا داخليا



اعلن رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الثلاثاء إن عدد الأشخاص الذين فروا من القتال في السودان تجاوز 500 ألف بينما نزح مليونا شخص داخليا.



وأوضح في مؤتمر صحافي في نيروبي "اليوم تجاوزنا عتبة نصف مليون لاجئ من السودان بعد بدء الصراع. نزح مليونا شخص داخل البلاد".